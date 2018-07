San Bartolomeo al Mare, il Rovere Jazz approda sul Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere

San Bartolomeo al Mare. Il programma (aggiornato) degli eventi dell’estate di San Bartolomeo al Mare prosegue con le consuete animazioni e con eventi straordinari, come il Rovere Jazz che nel prossimo weekend sbarcherà sul Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere. Come sempre, San Bartolomeo al Mare si trasforma in un palcoscenico di arti varie, per rendere più piacevole il soggiorno ai numerosi turisti e per allietare le serate dei residenti.

PROGRAMMA degli EVENTI di SAN BARTOLOMEO AL MARE

Mercoledì 1 agosto – ore 21.30

Karaoke con Paolo Bianco

Anfiteatro

Giovedì 2 agosto – ore 21.30

Dj Tex – Animazione musicale

Piazza Torre Santa Maria

Da venerdì 3 a domenica 5 agosto 2017 – tutto il giorno

Sagra delle costine alla brace

Area Manifestazioni – Piazzale Olimpia

Venerdì 3 agosto – ore 21.30

Rovere Jazz Festival – 4^ Edizione – Iguazù Trio e Paola Folli

Piazza Rovere

Venerdì 3 agosto – ore 21.30

Miletz Show

Anfiteatro

Sabato 4 agosto – ore 21.30

Rovere Jazz Festival – 4^ Edizione – Timeline

Piazza Rovere

Domenica 5 agosto – ore 21.30

Rovere Jazz Festival – 4^ Edizione – Trace Elements

Piazza Rovere

Domenica 5 agosto – ore 9.00/20.00

Shopping d’Estate

Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

EVENTI della SETTIMANA SUCCESSIVA

Lunedì 6 – ore 21.00

Cartoon show

Spettacolo per bambini

Piazza Torre Santa Maria

Da martedì 7 a giovedì 9 – ore 19.00

Ribotta Patronale

Piazzale Chiesa Divina Misericordia

Da martedì 7 – ore 21.30

Parole e Musica alla Rovere

Davide Bergo “Ultima Corsa”

Piazza Rovere

Da martedì 8 – ore 21.30

Parole e Musica alla Rovere

Giorgio Baietti “Buio come il vetro”

Piazza Rovere

Mercoledì 8 – ore 21.30

Karaoke con Paolo Bianco

Anfiteatro

Da martedì 9 – ore 21.30

Parole e Musica alla Rovere

Claudia Semperboni “Tutti la vogliono nessuno la piglia”

Greta Secchi “Mr. Immondo”

Piazza Rovere

Giovedì 9 – ore 15.00/18.00

Giovedì con l’archeologo

Open Day alla Mansio Romana

Scuole Elementari Alba Filipponi

Da venerdì 10 a mercoledì 15 – tutto il giorno

Shopping sul Mare a Ferragosto

Bancarelle

Lungomare delle Nazioni

Venerdì 11 – ore 21.30

Miletz Show

Piazza Torre Santa Maria

Sabato 11 – ore 21.30

Musica nei Castelli di Liguria “la musica che racconta…”

Corrado Cordova Trio

Piazza Rovere

Domenica 12 – ore 9.00/20.00

Shopping d’Estate

Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

ATTIVITA’ STABILI

ANIMAZIONE ESTIVA: dal 25 giugno al 2 settembre.

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì – ore 17.30/19.30

Anfiteatro

BABY DANCE

Tutti i martedì di agosto – ore 21.00/22.00

Anfiteatro

GINNASTICA DEL RISVEGLIO: dal 25 giugno al 31 agosto.

Lunedì/martedì/giovedì/venerdì – ore 9.00/10.00

Largo Scofferi

ZUMBA: dal 25 giugno al 29 agosto.

Tutti i mercoledì – ore 10.00/11.00

Piazza Torre Santa Maria

SHOPPING SOTTO LE STELLE: bancarelle dal 1 luglio al 2 settembre – ore 16/24 Lungomare delle Nazioni.