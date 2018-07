San Bartolomeo al mare, i risultati della seconda giornata del “Rovere d’oro”

San Bartolomeo al mare. Ecco i risultati della seconda giornata di audizioni del XXXI Concorso internazionale di esecuzione strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro”, in corso da ieri a San Bartolomeo al Mare (IM).

Cat./Fascia A4 pianoforte

Primo premio:

Theodor Radulescu (95/100)

Cat./Fascia A5 pianoforte

Primo premio:

Gloria Cianchetta (100/100)

Cat./Fascia B6 chitarra

Primo premio:

Stefano Moccetti (98/100)

Cat./Fascia C3 arpa

Primo premio:

non assegnato

Alcuni di questi ragazzi si esibiranno questa sera sul Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, nel corso della prima serata del Rovere d’Oro Night Live, prima e dopo il concerto del Duo Zunica-Maffizzoni.

Il Concorso prosegue domani come da programma. Scarica il calendario delle audizioni: http://www.roveredoro.org/wp-content/uploads/2018/07/Calendario-delle-prove-2018.pdf

Il programma del Rovere d’Oro Night Live, nell’ambito del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro 2018″ prosegue questa sera (ore 21:30, Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere di San Bartolomeo al Mare, ingresso libero) con la conferenza “Il legno che canta. Come si costruisce il suono” del liutaio Carlos Gonzalez, con la partecipazione del chitarrista portoghese Eudoro Grade. Chitarrista di formazione, Carlos Gonzalez si dedica da 30 anni alla costruzione, al restauro e alla ricerca di strumenti a corde pizzicate. La sua produzione spazia da copie di liuti faraoniche del 1500 a. C., alle chitarre di oggi, ispirati ai modelli di Antonio de Torres, attraverso i liuti rinascimentali e barocchi e chitarre medievali. Per il suo lavoro come ricercatore e insegnante ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo. Eudoro Grade è il Direttore artistico del Festival Internazionale di Chitarra di Lagoa e del Festival Internazionale di Chitarra di Faro. È uno dei membri del Concordis Guitar Quartet e fa parte del progetto “Guirimbadu” per chitarra e marimba.

Le serate sul Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere proseguono domani con il concerto della violinista Elisa Scudeller, terzo premio al Rovere d’Oro 2017, menzione d’onore come giovane promessa 2017. Suona un violino “Giovanni Battista Grancino” del 1700.

I concerti del Rovere d’Oro Night Live sono accompagnati dalle esibizioni di alcuni dei talenti del Concorso, le cui audizioni si svolgono durante il giorno.

Questo il programma:

Martedì 24 Luglio

Florareda Sacchi (ARPA).

Mercoledì 25 Luglio

Duo Maffizoni (FLAUTO) / Zunica (PIANOFORTE).

Giovedì 26 Luglio

Conferenza

Il legno che canta. Come si costruisce il suono.

Carlos Gonzalez (LIUTAIO)

con la partecipazione di Eudoro Grade (CHITARRA).

Venerdì 27 Luglio

Elisa Scudeller (VIOLINO).

Sabato 28 Luglio

Duo David Fons (VIOLA) / Kei Hikichi (PIANOFORTE).

Domenica 29 Luglio

Finale Concorso Internazionale Rovere d’Oro 2018 e premiazioni