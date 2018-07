San Bartolomeo al Mare, cresce l’attesa per “Rovere d’Oro 2018″

San Bartolomeo al Mare. Cresce l’attesa per l’ormai imminente inizio dell’edizione numero 31 del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro 2018″, che avrà luogo sul Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere di San Bartolomeo al Mare da martedì 24 a domenica 29 luglio. Giovani musicisti e piccoli talenti provenienti da tutto il mondo – un centinaio gli iscritti confermati – si ritroveranno come sempre nel Golfo dianese per uno dei più importanti concorsi italiani, sotto la Direzione Artistica del Maestro Christian Lavernier.

“Sono molto felice – dichiara il Direttore artistico, Christian Lavernier – di poter annunciare che quest’anno verrà assegnato anche un Premio speciale alla ”Miglior promessa musicale – Menzione d’Onore Com. Elvio Arimondo” che consiste in un concerto premio nella stagione sinfonica dell’Università Unituscia. E’ una partnership che offre ai talenti in concorso un’ulteriore possibilità di essere visibili nel panorama musicale italiano e non solo. Con questo Premio, il Rovere ricorda la figura del Com. Arimondo, a tre anni dalla sua scomparsa, che insieme alla Presidente Rita Romani Arimondo è stato per tanti anni perno della manifestazione”.

La Giuria del Rovere d’Oro sarà composta da: M° Leonardo ZUNICA, pianoforte, M° Floraleda SACCHI, arpa, M° Stefano MAFFIZZONI, flauto, M° Eudoro GRADE, chitarra, M° David FONS, viola.

Questo il programma degli eventi (Rovere d’Oro Night Live),tutti in programma alle ore 21:30 sul Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere. Ingresso gratuito.

Martedì 24 Luglio

Florareda Sacchi (ARPA).

Mercoledì 25 Luglio

Duo Maffizoni (FLAUTO) / Zunica (PIANOFORTE).

Giovedì 26 Luglio

Conferenza

Il legno che canta. Come si costruisce il suono.

Carlos Gonzalez (LIUTAIO)

con la partecipazione di Eudoro Grade (CHITARRA).

Venerdì 27 Luglio

Elisa Scudeller (VIOLINO).

Sabato 28 Luglio

Duo David Fons (VIOLA) / Kei Hikichi (PIANOFORTE).

Domenica 29 Luglio

Finale Concorso Internazionale Rovere d’Oro 2018 e premiazioni.