Sambenedettese–Sanremese, biglietti in vendita per la trasferta

Sanremo. Sale l’entusiasmo a Sanremo per la trasferta di San Benedetto del Tronto. La Sanremese affronterà domenica la Sambenedettese per il primo turno di Tim Cup 2018/2019 e la società marchigiana ha pubblicato il prezzo dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “Riviera delle Palme” (capienza 2.590).

I tagliandi per la Curva Sud Ospiti saranno acquistabili al prezzo di 8 euro (ridotto a 2 euro per gli under 12) online o presso tutti i punti vendita Vivaticket da domani (mercoledì) alle 19 di sabato. Il giorno della gara il botteghino resterà chiuso. Il fischio d’inizio della gara è fissato per le 18.30 di domenica.