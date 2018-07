Saldi estivi 2018, Verdecchia (Sanremo On) a R24 Radio: “Iniziati un po’ in sordina”

Sanremo. Ospite ai microfoni di R24 Radio, Walter Verdecchia, socio della rete d’impresa matuziana Sanremo On e titolare del negozio Replay in via Matteotti, ha commentato l’andamento della prima settimana di saldi nella città dei fiori.

“Questi saldi estivi sono cominciati un po’ in sordina rispetto agli anni scorsi, l’affluenza che arriva soprattutto dagli stranieri è iniziata solo lo scorso weekend. Abbiamo cominciato con 7-8 giorni circa di ritardo rispetto all’anno scorso”.

Intervistato da Stefania Rossi, Walter si dice comunque soddisfatto del proprio lavoro: “Anche se quest’anno l’avanzata della Francia ai mondiali di calcio ha tenuto lontani i francesi dai negozi, il lavoro non manca, noi commercianti ci siamo attrezzati per tempo: i negozi sono ben forniti e stiamo riuscendo ad accontentare tutta la clientela. Globalmente, abbiamo registrato un buon riscontro”.