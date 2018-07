Rusty Bike Team Icer Costruzioni: poker di maglie per Elisabetta Ricciardi, Luca Fordano vince nella specialità strada

Pontedassio. Appuntamento a Busalla (Ge) con la quarta ed ultima prova del meeting regionale della Fci

Liguria per Giovanissimi (7/12 anni) con la disputa della specialità strada. Dopo aver vinto i riconoscimenti regionali nelle specialità Minisprint, mtb e gimkana, Elisabetta Ricciardi della Rusty Bike Team Icer Costruzioni

cala il poker vincendo anche a Busalla la prova riservata alle G2 (8 anni). Quattro maglie per un poker di titoli di “campionessa regionale”.

A Busalla trionfa anche Luca Fordano che porta a casa lo “scettro regionale” della specialità tra i G3 (9 anni). Analizziamo le prove degli altri atleti della Rusty Bike Team Icer Costruzioni.

Nei G2 (8 anni) bella gara per Cristian Rainisio che porta a casa un buon ottavo posto. Nei G5 (11 anni) ottima prestazione per Santiago Moretto che giunge secondo salendo quinto sul podio, rimarcando anche la quinta posizione ottenuta da Matteo Belgrano. Decimo chiude Samuele Rainisio.

Nei G6 (12 anni) bella gara per Simone Ranise, Federico Massa e Christian Alassio. In ambito Giovanissimi da rimarcare che domenica prossima a Pontedassio, frazione Monti, a partire dalle 15.45, si disputeranno le gare per Giovanissimi del trofeo Rusty Bike Team Icer Costruzioni. Organizzazione, ovviamente, del Rusty Bike.

Saliamo di categoria, rimanendo in ambito strada, andando in terra piemontese. Siamo in quel di Rosta (To). Su un tracciato nervoso, tecnicamente specificato nel settore “”mangia e bevi”, gli atleti si comportano bene. Negli Esordienti II anno (14 anni) Matteo Mistrali chiude settimo. Sfortunato Simone Alassio che cade a 300 mt dall’arrivo ma riesce ugualmente a terminare la gara. Sul pezzo anche Alessio Fordano. Costretto al ritiro Wellington Bianchino. In campo femminile, infine, Matilde Mistrali, ha gareggiato a Frabosa Sottana (Cn) concludendo la sua prova al ventinovesimo posto.