Vallecrosia. Tre autovetture sono andate distrutte dalle fiamme in via San Vincenzo, a Vallecrosia. E’ successo intorno alle 3,30 della scorsa notte.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che hanno lavorato fino alle cinque del mattino per spegnere le fiamme e bonificare l’area.

Ad andare distrutte nell’incendio, di cui al momento non si conoscono le cause, sono state una Fiat Seicento, un pick up Nissan Navara e una Peugeot 206 che erano parcheggiate una vicino all’altra.

Indagini sono in corso per risalire alle cause del rogo: al momento non si esclude il dolo.