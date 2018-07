Vallecrosia. Potrebbe essere di origini dolose, anche se al momento non ci sono certezze, l’incendio nel parcheggio di via San Vincenzo in cui, la scorsa notte intorno alle 3,30 sono andate distrutte tre auto: una Fiat Seicento, un pick up Nissan Navara e una Peugeot 206 che erano parcheggiate una vicino all’altra.

Ad indagare sono i carabinieri della compagnia di Bordighera. Sembra che le fiamme siano partite dal vano motore del pick-up, di proprietà di un artigiano quarantenne residente a Vallecrosia e si siano poi propagate alle due auto vicine.

A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che hanno lavorato fino alle cinque per bonificare l’area.