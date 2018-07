Riva Ligure. Un pomeriggio all’insegna della musica grazie alla compagnia della banda “ Sciacca Spaghi” di

Ospedaletti. L’evento si è tenuto in una piacevole giornata estiva dove il tempo è stato di gran favore, con sole e una

deliziosa brezza apprezzata da tutti gli ospiti della residenza.

I musicisti hanno fatto il loro ingresso trionfale nel giardino, dove sono stati accolti dagli applausi di tutti

gli ospiti che hanno partecipato calorosamente e attivante suonando, cantando e ballando. Un pomeriggio in allegria conclusosi con una sfilata a ritmo musicale composta da ospiti e musicisti.

Un momento intenso, seguito poi dal discorso del direttore, Stefano Farladi: “Per me è molto emozionante avere qui con noi gli “Sciacca Spaghi…” al livello personale suscitano in me una serie di ricordi legati alla famiglia in quanto mio nonno suonava i piatti nella banda storica sanremese ed è per questo che averli qui con noi mi fa sentire proprio così: in famiglia. Posso proprio dire con orgoglio che la nostra grande famiglia fatto da voi ospiti, parenti e tutti i miei collaboratori, da oggi ha degli amici in più, gli Sciacca Spaghi!”.