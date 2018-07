Ritrovata la donna scomparsa a Tenda, ferita ma le sue condizioni sono stabili

Tenda. E’ sana e salva Marie-Ange Metqal, la 42enne madre di due bambini, di cui non si avevano più tracce da mercoled’ 27 giugno. La donna era scomparsa dalla cittadina francese di Tenda e i familiari, non avendone più notizie, avevano lanciato l’allarme, affiancando i gendarmi nelle ricerche.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa per il meglio. Nella serata di ieri, 1 luglio, è stata infatti ritrovata non lontana dalla propria abitazione, in stato di ipotermia e ferita ad un’anca in seguito ad una caduta.

Come scrive Nice- Matin la situazione non appare ancora del tutto chiara. Attualmente la signora si trova presso l’ospedale di Tenda.