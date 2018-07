Rimosse ad Imperia altre sette auto abbandonate, Gagliano: “A settembre una maxi operazione per togliere queste carcasse dalla strada”

Imperia. Rimozione di veicoli abbandonati sul territorio del Comune di Imperia. L’intervento è stato predisposto dall’assessore alla Polizia Municipale, Antonio Gagliano. In totale sono state sette le vetture portate via quest’oggi da una bisarca. Tra queste, una carcassa di automobile è stata rimossa nei pressi della zona Fondura e un’altra in frazione Poggi.

“È un intervento che fa seguito ad altri che sono avvenuti nei giorni precedenti e in vista di quanto avverrà tra qualche settimana. A settembre ho infatti intenzione di realizzare una maxi operazione di rimozione delle carcasse di auto abbandonante”, spiega l’assessore Gagliano. “È un piano che aveva iniziato il mio predecessore, Giuseppe De Bonis, ma che poi si era fermato. Adesso, all’interno del grande lavoro di recupero del decoro cittadino voluto con decisione dal sindaco Claudio Scajola e sulla scia di quanto detto in campagna elettorale, lo abbiamo fatto ripartire con ancora più vigore”.

“Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Locale – aggiunge l’assessore - perché stanno dimostrando grande dedizione al lavoro, nonostante tutte le difficoltà che devono affrontare ormai da tempo. A loro vanno tutti i miei più sinceri complimenti”.