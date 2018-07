Rifondazione Comunista sull’ospedale unico: “Il sindaco Biancheri chiarisca il futuro ospedaliero di Sanremo”

Sanremo. Il circolo del Partito della Rifondazione Comunista- Sinistra Europea commenta le dichiarazione di Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo:

“Non ci sorprendono più le proposte e le esternazioni del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, da quando ha deciso di riformare la sua maggioranza facendola diventare “civica e municipalista”.

Dovrebbe però chiarire al consiglio comunale almeno un po’ di aspetti che riguardano quello che sarà il futuro ospedaliero di Sanremo!

Perché si è detto d’accordo con le proposte-decisioni della giunta di centrodestra Ligure che ha più volte dichiarato che al progetto mancano i soldi? Perché si è dichiarato d’accordo con le proposte-decisioni della Giunta di centrodestra Ligure se non si sa quando e dove, a Taggia, si farà l’ospedale e se sarà pubblico o privato?

Perché nel dichiararsi d’accordo con le proposte-decisioni della Giunta di centrodestra Ligure non ha (stando a ciò che abbiamo letto sui giornali) chiesto garanzie per il futuro sulla permanenza dell’Ospedale e del Nuovo Pronto Soccorso ed il futuro del personale sanitario e delle aziende che hanno accordi di appalto con l’Ospedale di Sanremo?

Perché nel dichiararsi d’accordo con le proposte-decisioni della Giunta di centrodestra della Liguria non ha dichiarato che è necessario eliminare i “tickets” sulle visite specialistiche che avvengono in Ospedale, visite che tante persone hanno rinunciato a fare perché non hanno le risorse economiche per accedervi? Questo si che sarebbe un bel contributo a diminuire le tasse che anche a Sanremo vengono pagate per farsi visitare?”