Riaperta al pubblico la spiaggia di Cannes dopo l’intervento degli artificieri

Costa Azzurra. Ci sono voluti addirittura nove giorni prima dell’intervento degli artificieri francesi per disinnescare un ordigno bellico trovato a pochi metri dalla riva della spiaggia Palm Beach di Cannes.

Questa mattina alle 7 gli specialisti sono arrivati sul posto nella zona off-limits dallo scorso 10 luglio, hanno posto una piccola carica di esplosivo per far brillare la bomba ma non è stato sufficiente il primo tentativo a cui ne è seguito un secondo questa volta decisivo. Solo intorno alle 10 l’area è tornata fruibile al pubblico.

Durante le operazioni anche il traffico è stato deviato lontano dal Palm Beach, i ristoranti e gli esercizi commerciali della zona hanno ripreso la loro attività che era stata parzialmente o totalmente interrotta nell’attesa dell’arrivo degli artificieri di Tolone. L’obice di origine italiana e risalente alla seconda guerra mondiale era stato trovato da un addetto alla pulizia dei fondali specializzato nel recupero di oggetti metallici in mare.