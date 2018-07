Renato Bersano sbarca a Imperia, possibile annuncio il 10 agosto

Imperia. “Me lo auguro”. Fabrizio Gramondo presidente della società di piazza D’Armi si limita a fornire una risposta sintetica e fare gli scongiuri. La domanda è quella sul possibile approdo dell’imprenditore sanremese titolare della Clas di Chiusanico in riva all’Impero.

“A quanto mi risulta- prosegue Gramondo – non ci sarebbero più ostacoli. Con Bersano si aprirebbero orizzonti nuovi non solo per l’Imperia ma anche per la città”.

La notizia, più o meno mascherata, correva sui blog dei tifosi da alcuni giorni e ora trova una pur timida ammissione anche su sponda neroazzurra. Renato Bersano prima di mettere nero su bianco l’accordo con l’Imperia (si parla di un contratto di 60 mila euro) avrebbe trovato un “accomodamento” con la famiglia Del Gratta per la sua fuoriuscita dal board dall’Unione Sanremo, mantenendo, forse, una sponsorizzazione. C’è da capire come la prenderanno gli attuali soci e i tifosi matuziani.

Dopo l’ingresso nei ranghi societari dell’imprenditore albanese Denis Muca a Imperia, dunque, si attende l’arrivo di Renato Bersano che dal 2019 potrebbe assumere anche una carica ufficiale.

Muca ha portato in dote il tecnico Pietro Buttu. Da Bersano che in questi giorni è lontano dalla Riviera per motivi di lavoro i tifosi si aspettano i colpi per formare la squadra per tentare il salto di categoria dall’Eccellenza alla serie D.