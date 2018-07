Regione Liguria, raggiunto accordo tra Alisa e i pediatri per gratuità dei certificati medici

Liguria. “Sono molto soddisfatta per la firma di questo accordo con i pediatri liguri che ringrazio per la collaborazione nell’interesse delle famiglie che usufruiranno del ‘voucher nido’ per abbattere i costi dell’iscrizione alle strutture sia pubbliche che private convenzionate”. Lo afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale a seguito della firma, oggi, dell’accordo tra Alisa e la Federazione Italiana dei medici pediatri della Liguria.

In caso di frequenza del nido inferiore a cinque giorni, infatti, il voucher può essere riconosciuto solo per assenze del bambino dovute a malattia certificata dal medico pediatra oppure per gravi motivi autocertificati dai genitori. Nel caso di assenza per malattia, l’intesa sottoscritta oggi assicura alle famiglie che beneficiano del voucher il rilascio a titolo gratuito del certificato medico. Il certificato potrà essere rilasciato a condizione che la famiglia comunichi tempestivamente al pediatra lo stato di malessere del bambino e sia effettuata la visita medica.

Il voucher nido è finanziato da Regione (assessorati alla Sanità e alla Formazione) con 5 milioni di euro di fondi Por-Fse 2014-2020 ed è una misura di forte impatto mai realizzata prima in Liguria e finalizzata ad agevolare la frequenza dei bambini ai nidi d’infanzia, consentire alle mamme di frequentare percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo, sostenere le famiglie a basso reddito nelle spese legate alla frequenza del nido. “È importante ricordare a tutte le mamme liguri – aggiunge l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo - che hanno tempo fino al 20 luglio per presentare la domanda: tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti per poter usufruire di questo aiuto e il vademecum per completare la procedura sono disponibili sul sito di Regione Liguria (link: https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/item/18904-voucher-nido-2018.html)”.