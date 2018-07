Regione Liguria approva il PUC di Castelvittorio

La Giunta della Regione Liguria, su proposta dell’assessore all’urbanistica Marco Scajola, ha approvato il PUC (piano urbanistico comunale) del Comune di Castelvittorio.

Il piano era stato adottato dal Comune nel dicembre scorso in procedura semplificata, non comportando nessuna variante al piano territoriale di coordinamento paesistico regionale. “A seguito della verifica degli uffici competenti – ha detto l’assessore all’urbanistica Marco Scajola – sono state indicate alcune prescrizioni che saranno sufficienti per non sottoporre il PUC alla VAS. Le modifiche richieste a tutela evitano qualsiasi impatto significativo sull’ambiente. Con queste procedure semplificate aiutiamo i piccoli comuni a ottenere i loro piani urbanistici in tempi ragionevoli senza spreco di risorse e a dare risposte importanti ai propri cittadini e a tutto il territorio”.