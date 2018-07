Cesio. Record di partecipanti per la 5 Miglia Napoleonica svoltasi sabato 30 giugno a Cesio. Ben 112 le persone che hanno preso il via della corsa voluta dagli abitanti per promuovere il piccolo borgo dell’entroterra imperiese.

72 hanno deciso di affrontare l’impegnativo percorso di 8 km disegnato da Piero Barla sul vecchio tracciato della statale 28 tra Cesio e Colle San Bartolomeo immerso nel verde. 40, invece, coloro che hanno deciso per una meno impegnativa e più corta passeggiata.

Entusiasta il Sindaco di Cesio, nonché Presidente della Provincia di Imperia, Fabio Natta che tiene a ringraziare tutti coloro che hanno aiutato per la buona riuscita di questa manifestazione giunta alla 4 edizione. Gran parte dei laboriosi abitanti di Cesio si sono adoperati per presidiare il percorso e preparare il ricco rinfresco finale. A supporto gli uomini della Polizia Provinciale e della Protezione Civile locale, nonché la Riviera Triathlon 1992.

Il più veloce è risultato essere Daniele Carlini che ha preceduto Corrado Bado ed Eros Gandolfi. 4° un atleta della lontana Australia. Folta partecipazione degli atleti della Riviera Triathlon 1992. Leonardo Carli, Stefano Landini, Sergio Carli, Daniele Moraglia, Alessia Mornico, Paolo Caridi e Heidi Caviola hanno preso parte alla 8 km. Dalia De Lucis, Paolo Vassallo e Simone Grinza hanno portato a termine la 4 km.