Rari Nantes Imperia in lutto per la morte del socio storico Cristiano Sapienza

Imperia. E’ morto Cristiano Sapienza, 76 anni, storico socio della società sportiva Rari Nantes Imperia. A dare l’annuncio è proprio la Rari, che in un breve comunicato ha scritto: “Una notizia profondamente dolorosa colpisce la nostra società e tutto il mondo giallorosso: è mancato Cristiano Sapienza, socio storico della Rari Nantes Imperia. In questi mesi tormentati, tutti speravamo di rivederlo presto in tribuna durante le partite e poi passare in settimana a bordo vasca per commentare l’incontro con gli atleti, come era solito fare. La Rari si raccoglie in un forte abbraccio alla famiglia ricordando Cristiano: Socio, Tifoso e grande Appassionato”.

Sapienza era rimasto vittima di un grave incidente a Ponte di Nava, in provincia di Cuneo, lo scorso 8 aprile, quando insieme alla moglie era stato investito da un’auto mentre si trovava sul marciapiede lungo la strada statale 28. Il 76enne era stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cto Torino in condizioni disperate.

La dinamica dell’incidente era stata ricostruita dai carabinieri: l’auto ha sbandato, è finita contro due vetture parcheggiate a bordo strada e ha poi travolto Cristiano Sapienza e la moglie 65enne.