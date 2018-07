Vallecrosia. Proseguono oggi gli appuntamenti del Raduno Alpini della Comunità degli 8 luoghi. Dopo il concerto della Fanfara Alpina Colle di Nava della sezione di Imperia di venerdì sera, gli eventi e le cerimonie di ieri a Bordighera e a Vallecrosia, oggi alle 9.30 vi sarà l‘ammassamento presso il Cortile dei Salesiani, con il ricevimento delle autorità, dove verrà offerto un buffet di benvenuto.

Il programma prevede alle 10, presso il monumento degli alpini di via Don Bosco, l’alzabandiera, la deposizione della corona di alloro e l’onore ai caduti. A seguire il saluto delle autorità.

Successivamente inizierà la sfilata lungo le vie della città. Dal monumento di via Don Bosco il corteo sfilerà lungo via Col. Aprosio e via Giovanni XXIII fino alla parrocchia di San Rocco.

Alle 11, vi sarà la celebrazione della S. Messa presieduta da mons. Vittorio Lupi, vescovo emerito di Savona Noli a suffragio degli Alpini andati avanti. La giornata si concluderà alle 13 con il “Rancio Alpino” presso l’oratorio di San Rocco.