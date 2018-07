Raduno Alpini in provincia di Imperia, appuntamenti a Bordighera e a Vallecrosia

Bordighera. Continuano oggi gli appuntamenti del Raduno Alpini della Comunità degli 8 luoghi. Dopo il concerto della Fanfara Alpina Colle di Nava della sezione di Imperia di ieri sera, alle 9.30 vi sarà l’ammassamento al porto di Bordighera.

Il programma prevede l’arrivo del Vessillo sezionale, la deposizione della corona dei fiori al monumento dei marinai, la sfilata lungo le vie cittadine fino al monumento ai caduti in piazza del Mercato, l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro e gli onori ai caduti ed infine il saluto delle autorità.

Alle 11 gli alpini si sposteranno a Vallecrosia nella Caserma Bevilacqua in via Roma dove verranno ricordati i tre alpini caduti in missione di pace: Chierotti, Langella e Campagna. Alle 12, si ritroveranno alla parrocchia di San Rocco per il “rancio alpino”.

Alla sera invece, alle 20.30, su Lungomare Marconi vi sarà la cerimonia in onore dei 50 anni della fondazione della parrocchia di San Rocco dove arriverà la statua del Santo dal mare vicino al monumento dei marinai. Dopo l’onore ai caduti del mare seguirà la processione lungo le vie cittadine.

Alle 21.30 la chiesa di San Rocco accoglierà la statua che verrà portata a spalla dagli alpini. La giornata si concluderà con il concerto della Fanfara Alpina della sezione di Saluzzo (Cn).