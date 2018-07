Provincia di Imperia: trasferimento di competenze, funzionari e impiegati passano alla Regione

Imperia. Gli sportelli rimangono aperti ma da oggi i 21 dipendenti dei centri per l’impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia passano alle dipendenze della Regione Liguria. Il consiglio provinciale di sabato mattina, infatti, ha approvato all’unanimità il passaggio della dirigente Lucia Baudo e dei 21 addetti ad Alfa, l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento.

I centri per l’impiego offrono servizi di politica attiva del lavoro finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro. Le persone che si presentano presso gli uffici ricevono informazioni e assistenza in merito alle modalità di accesso ai servizi e sono presi in carico singolarmente dagli operatori con i quali definiscono un piano di azione individuale all’interno del quale sono contenute tutte le azioni da fare per l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.