Prova italiana della World Cup di mtb: la sanremese Alessia Verrando racconta la sua gara

La biker sanremese Alessia Verrando è salita a Commezzadura, in Val di Sole, per partecipare alla difficile gara di cross country del circuito mondiale della coppa del Mondo. Già esserci, per Alessia, è qualcosa di importante, dopo un periodo difficile sul piano fisico.

“Partenza e prima salita con un intoppo”, racconta Alessia, “Molte ragazze sono state costrette a scendere a piedi ma fortunatamente, cercando la via più libera sono rimasta in sella e via via mi son ritrovata ad aver recuperato già qualche posizione. Per tutta gara ho cercato di gestirmi senza fare fuorigiri e mantenendo un ritmo regolare. Anzi, e mi piace rimarcarlo con orgogligo, il penultimo giro l’ho fatto più veloce rispetto agli altri”.

Passano i giri. Al terzo giro (penultimo) passa sotto l’arrivo in trentanovesima posizione. “Ma le energie non erano finite e così in salita, rapportino agile e via via finisco la mia gara in trentaduesima posizione e ben quinta delle italiane. La gara è stata piuttosto veloce, percorso molto bello con salite belle dura. Mi son sentita bene tutta gara e soprattutto gran parte del recupero l’ho fatto proprio in salita. Sono contenta per come si è svolta la gara e per aver risentito una buona pedalata. Sicuramente poi fare una prova di Coppa Del Mondo in Italia ti dà quella carica in più, e che bello sentire il tifo a bomba, situazione che sicuramente aiuta tantissimo”, racconta sempre Alessia.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto il tifo: mio papà per essere stato ai box e quindi non essersi potuto godere la gara nei punti più belli, ed un grazie a Sanremopiante e coloro che mi sostengono tanto tramite i social network”, conclude la ciclista.