Prossimo Consiglio comunale a Bordighera, tutti i punti all’ordine del giorno

Bordighera. Il consiglio comunale é convocato, in adunanza ordinaria, per il giorno venerdì 13 luglio alle 19 nella sala Rossa di Palazzo del Parco in via Vittorio Emanuele



ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti;

2. Nomina della Commissione Comunale per la formazione degli Elenchi dei Giudici Popolari;

3. Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Azicndc e Istituzioni. Presa d’atto degli indirizzi contenuti nella deliberazione adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 96 dcl 13.07.2011 e successiva integrazione;

4. Linea programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Settore Finanziario Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 6 luglio 2018 ad oggetto: “Terza variazione la Bilancio di previsione 2018/2019/2020.”

6. Mozione presentata dal gruppo consiliare Civicamente Bordighera in data 26 giugno 2018 agli atti prot. 15320 del 26 giugno 2018 ad oggetto: ‘Mozione: Che venga convocato un Tavolo o Commissione di informazione Consultazione su Piani per Scuole di via Pelloux/ via Napoli’