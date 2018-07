Imperia. Come sempre grande attività di partecipazione per gli amatori del Pedale Imperiese che sabato 7 luglio

hanno preso parte al Gran Premio Bandeko organizzato da Asd Polizia Municipale di Genova, gara in linea di circa 70 km.

Erano presenti: Piergianni Sciandra (4° assoluto), Stefano Drovandi, Alberto Ricca, Piero Sahner, Angelo Ranise, Stefano Stradi, tutti ben piazzati nelle loro categorie.

Domenica 8 luglio “La grande crono di Genova” valida come Campionato Nazionale Acsi per squadre da 4 e 8 elementi anche appartenenti a società diverse organizzata da Asd Polizia Municipale Genova.

Per la Fascia A – Squadra da 8 elementi

Campioni Italiani: Silvio Parodi, Marco Catter ed Andrea Rovere che hanno corso con tre corridori

di altre squadre (Lorenzo Alladio, Alessandro Cassetta e Fabio Corona)

Per la Fascia A – Squadra da 4 elementi

Campione Italiano Andrea Rovere che ha conquistato una seconda maglia partecipando ad un

quartetto di altre squadre in cui mancava il 4° elemento.

Fascia B – Squadra da 4 elementi

Secondi classificati Marco Catter e Silvio Parodi con 2 elementi di altre squadre.

Domenica 15 luglio, in provincia di Vercelli, organizzata da Carignano Bike, gara di 70 km percorsa alla

media di 40 km orari, nella quale Stefano Drovandi si è classificato 4° assoluto e Piergianni Sciandra

10° con Angelo Ranise, Piero Sahner e Stefano Stradi.

Dulcis in fundo, sempre ieri, la settima ed ultima prova del Trofeo dello Scalatore che ha avuto luogo ad Andora organizzata da Sport Promotion – 1°Trofeo Rodman Bikers, ha visto all’arrivo Giovanni Moraschini, Silvio Parodi (primo di categoria e 4° assoluto), ed al 2° posto assoluto il nostro miglior scalatore Denis Moraldo che, in base ai piazzamenti delle prove precedenti ed alla vittoria assoluta del 18 giugno a Tovo Faraldi, ha conquistato la vittoria finale del Trofeo dello scalatore 2018. L’attività naturalmente continua con un grosso in bocca al lupo a tutti.