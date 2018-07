Preso l’incendiario di Sospel: è un magazziniere di 24 anni

Sospel. E’ stato assicurato alla giustizia l’incendiario di Sospel. Si tratta di un giovane magazziniere di 24 anni che nelle notti del 25 e del 26 luglio ha appiccato il fuoco ad alcune vetture nel piccolo comune nell’entroterra di Mentone.

Secondo quanto da lui stesso dichiarato, Thomas Galles – questo il suo nome – da tempo si trova in cura psichiatrica per depressione e stati d’ansia, e in quelle due sere era stato colto da impulsi irrefrenabili, da lui definiti come colpi di testa, che lo hanno portato a fare quello che ha fatto, cioè incendiare delle auto posteggiate. Nonostante questa condizione di salute precaria e pericolosa, il 24enne resta in stato di detenzione provvisoria in attesa di giudizio che avverrà tra un paio di settimane.

Sul suo conto pesa anche l’accusa di aver deliberatamente investito una donna mentre guidava un’auto pur non avendo la patente che gli era stata precedentemente ritirata.