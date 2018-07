Prende il via la Sanremo-Portofino: la veleggiata di 71 miglia aperta a tutti

Sanremo. Anche quest’anno il Circolo Nautico Rapallo organizza la Sanremo-Portofino, veleggiata aperta a tutti, facile e divertente costiera che in circa 71 miglia darà la possibilità ai partecipanti di godere del panorama ligure della costa di ponente, con le sue baie incantevoli, i suoi caratteristici promontori e i suoi isolotti.

La manifestazione, organizzata grazie alla collaborazione dello Yacht Club Sanremo e del Circolo Velico Capo Verde, è ricca di momenti conviviali, la ormai tradizionale cena sulla spiaggia di Capo Verde, il pasta party prima della partenza curato dal fantastico chef Jimmy, e, novità di quest’anno, il cocktail di chiusura dopo la premiazione presso Lo Yacht Club Rapallo, ristorante oltremare, all’interno del Porto Carlo Riva di Rapallo, porto dove le imbarcazioni saranno ospitate al loro arrivo, oltre al pontile del Circolo Nautico Rapallo.

Come di consueto premi per tutti, armatori ed equipaggi, e premi ad estrazione per i presenti alla premiazione. Insomma la festa di fine estate, un’ultima scampagnata estiva per augurarci un buon autunno, prima del rientro alle nostre quotidiane rutine. Avviso della veleggiata e modulo di iscrizione su: www.circolonauticorapallo.it