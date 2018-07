Prende il via il corso per diventare bagnino di salvataggio in provincia di Imperia

Liguria. Aquamica e Società Nazionale di Salvamento organizzano un corso bagnino di salvataggio. Il corso si svolgerà per la parte pratica in spiaggia per permettere ai ragazzi di imparare direttamente sul campo il futuro lavoro.

Le lezioni saranno divise tra teoria e pratica dove gli allievi apprenderanno le regole e le tecniche del ruolo del bagnino, l’Ordinanza di sicurezza balneare, il primo soccorso con utilizzo del defibrillatore con certificazione 118 Liguria, l’approccio al traumatizzato in acqua, la meteorologia, i venti, la voga col pattino, il nuoto di salvataggio, l’utilizzo delle attrezzature negli interventi in acqua, ecc.

Al termine dell’addestramento gli aspiranti bagnini sosterranno un esame teorico/pratico davanti alla commissione esaminatrice composta da due membri della Capitaneria di Porto, un medico e un Istruttore della Salvamento.

Il brevetto di bagnino di salvataggio permette di ottenere credito formativo nella scuola Secondaria di II° grado e punteggio nei concorsi per l’arruolamento nella Marina Militare.

Per informazioni ed iscrizioni: Aquamica – 3922984850 – aquamica.asd@gmail.com