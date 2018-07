Ventimiglia, polizia arresta 30enne: aveva 17 grammi di hashish in casa

Ventimiglia. La scorsa notte una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, unità della Polizia di Stato specializzate nell’attività di controllo del territorio e appositamente aggregate nella città di confine a supporto delle locali volanti, aveva notato, durante il servizio, un uomo che, alla vista della macchina della polizia, nervosamente, si era girato ripetutamente, quasi a volersi accertare di non essere seguito.

Insospettiti proprio da questo atteggiamento, gli operatori sono scesi dalla vettura per identificare l’uomo ma questi, improvvisamente, si è dato alla fuga, correndo tra le vetture in transito e, quindi, mettendo in pericolo se e gli altri automobilisti. I poliziotti hanno iniziato quindi l’inseguimento e, durante la corsa, si accorgevano che il soggetto getta a terra un qualcosa. Dopo parecchi metri gli operatori sono riusciti a fermare il fuggitivo che si opponeva energicamente e, insieme, sono tornati indietro per recuperare ciò che lo stesso aveva gettato al suolo, che, si scoprirà, essere il motivo della fuga.

Ben incartato in una confezione di nylon infatti, vi era un “pezzo” di hashish di circa un grammo. Data la condotta del soggetto, successivamente indentificato nella persona di C.L., italiano di 30 anni, gli operatori hanno deciso di ispezionare anche la sua abitazione, ove, all’interno della credenza, hanno rinvenuto 17 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ragazzo è stato quindi accompagnato, per gli accertamenti di rito, negli Uffici del Commissariato P.S. di Ventimiglia e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini si spaccio di sostanza stupefacente.