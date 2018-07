Pioggia di medaglie per la Canottieri S. Stefano al Mare al Festival dei Giovani di Corgeno

Santo Stefano al Mare. Nuova positiva trasferta in Lombardia nello scorso week end per la rappresentativa giovanile della Canottieri S. Stefano al Mare, nell’ormai consueto appuntamento di luglio con il Festival dei

Giovani, la tre giorni di gare dedicate esclusivamente ai minori di 14 anni, che ha visto la partecipazione di oltre 1500 ragazzi, provenienti da tutta Italia.

Ancora una volta non sono mancate le soddisfazioni per gli atleti sanstevesi: Pietro Campeggio ha conquistato due medaglie d’argento tra gli Allievi C, in singolo il venerdì e poi in doppio con Matteo Pansieri la domenica, mentre Arianna Ramella e Linda Muratore sono salite sul terzo gradino del podio nel singolo Allievi B1 e Allievi C rispettivamente.

“In questa kermesse quello che conta non sono solo i risultati – ci tengono a precisare i due tecnici, Andrea Ramella e Massimo Donzella – ma la possibilità di trascorrere tre giorni con giovani di tutte le regioni e stringere amicizia con altri ragazzi di società diverse. Anche i piazzamenti ottenuti, a volte a ridosso del podio, degli altri giovani della squadra, Manuel Garibaldi, Gianpaolo Marvaldi e Isabella Roà, in questa ottica acquistano un significato particolare. Questa trasferta giunge al termine di un mese di gare molto intenso e chiude questa prima parte di stagione, prima delle vacanze estive”.

Vacanze che non saranno tali per Alice Ramella, impegnata nella preparazione alla Coupe della Jeunesse che la vedrà impegnata a Cork a fine mese.