Pino Petruzzelli e “Liguria delle Arti” a Taggia in Teatro

Taggia. Taggia in Teatro si concluderà giovedì sera (Convento di San Domenico, alle 21:30, ingresso libero) con Pino Petruzzelli e “Liguria delle Arti” (Teatro Stabile di Genova, Teatro Ipotesi Genova, Regione Liguria).

Taggia e il Convento dei Domenicani sono una delle tappe dell’eccellente Liguria delle Arti, 16 eventi tra arte, poesia e musica, un affascinante circuito che collega le arti a sedici splendidi borghi liguri, tra ulivi, mare, viti e muretti a secco. Ogni evento è strutturato in 4 momenti: una breve introduzione del contesto storico e architettonico che ospita l’opera d’arte, una dettagliata spiegazione da parte di uno storico dell’arte che conduce il pubblico all’interno del quadro o della scultura o dell’opera d’arte protagonista dell’evento, un momento musicale in cui un musicista esegue musiche di Niccolò Paganini o di altri compositori liguri o legati alla Liguria, la lettura di poesie e brani letterari di autori liguri o legati alla Liguria, da parte di Pino Petruzzelli. Il pubblico è davanti a una delle opere d’arte che fanno parte del progetto.

Giovedì a Taggia, Fulvio Cervini e Giacomo Montanari, storici dell’arte, racconteranno l’Adorazione dei Magi del Parmigianino e i polittici di Ludovico Brea; Roberto Orengo, flauto traverso, eseguirà Nicolò Paganini; Pino Petruzzelli leggerà Italo Calvino, Francesco Biamonti, Paul Valéry, Carlo Betocchi, Eugenio Montale.

Taggia in Teatro 2018 è una manifestazione realizzata dall’Associazione culturale Teatro del Banchéro, con il contributo del Comune di Taggia, il patrocinio della Provincia di Imperia, e grazie al supporto di Domus Tabia, Sistel Telecomunicazioni e Albergo Giuan.

Il Teatro del Banchéro deve il proprio nome a un testo in versi, scritto da Carlo Cagnacci nella prima metà dell’ottocento, “Luigi Banchéro”, profondamente legato alle radici culturali di Taggia (Imperia). La trasposizione teatrale fu portata in scena, per la prima volta all’inizio del ’900, con la regia di un giovane nato a Taggia, Carmine Gallone, che diventerà poi uno dei padri della cinematografia mondiale.

Associazione Culturale che dal 1996 si occupa su livelli diversi della diffusione della cultura teatrale, il Teatro del Banchéro ha una Scuola di Teatro che è un laboratorio di ricerca e sperimentazione teatrale. Produce spettacoli sia per la Compagnia, sia per Marcello Prayer (direttore artistico) distribuendoli su tutto il territorio nazionale. Oltre alle attività strettamente teatrali, svolge un’intensa opera di promozione culturale sul territorio, organizzando incontri letterari, conferenze, attività di ricerca e documentazione. Il Banchéro ha sede nell’antico palazzo Soleri, in pieno centro storico di Taggia.

La Scuola “Propedeutica” di Teatro è il luogo di incontro offerto alle persone che vogliono avvicinarsi al teatro, conoscerne i segreti, comprenderne i meccanismi. La Scuola di Teatro “Officina”, luogo per le persone che vogliono fare un viaggio verso se stessi, che vogliono giocare su un palco, è il laboratorio di ricerca e sperimentazione del Teatro del Banchéro. Sono attivi corsi e laboratori permanenti per bambini, ragazzi, adulti, con la partecipazione di artisti e professionisti del mondo del teatro nazionale e internazionale.

Da alcuni anni il Teatro del Banchéro ha dato vita anche a un importante laboratorio di scrittura che ha prodotto drammaturgie per teatro, raccolte di racconti e romanzi collettivi.