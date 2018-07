Pieve di Teco. Dal 18 al 22 luglio a Pieve di Teco torna il Memorial Nicola Ferrari che celebra quest’anno la sua decima edizione.

Inaugurazione mercoledì 18 alle 21 nella splendida cornice del teatro Salvini con lo spettacolo teatrale “Madame Chrysanthème” portato in scena dalla compagnia teatrale de I Cattivi di Cuore. (info e prenotazioni al n. 338-1461923 dopo le 19).

“Una donna. Una storia. Tante storie. Storie passate, storie di oggi. Storie che hanno qualcosa da dire a ciascuno di noi. Un viaggio, a tratti ironico, a tratti poetico, che ci porta ad esplorare il mondo dell’amore.”

L’entrata sarà ad offerta libera a favore dell’Associazione Nicola Ferrari Onlus per la ricerca contro la leucemia, mieloma e linfomi. Al termine dello spettacolo, la Onlus Nicola Ferrari sarà lieta di offrire un rinfresco allestito presso l’adiacente casa Sibilla con degustazione, a cura dell’A.I.S. Provinciale di Imperia, dei vini offerti dall’Associazione Vite in Riviera.

Il Memorial 2018 prosegue fino a domenica 22 con eventi musicali, culturali, sportivi, enogastronomici e ludico-ricreativi.

Giovedì 19 luglio dalle 19:30 serata hambuger e rostelle nel piazzale della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Pieve di Teco e concerto de La Comrbiccola del Blasco-Tribute Band Vasco Rossi.

Venerdì 20 luglio dalle 19:30 ci saranno: Simone Gandolfo, famoso attore, regista e sceneggiatore imperiese per l’occasione sarà il presentatore della serata live music con Mauro Vero, Tintodeverano, Alex Smith – “Concerto per un sorriso: 10 anni insieme”. L’inaugurazione della mostra fotografica “La forza di un sorriso: forte come…” in collaborazione con Il Circolo di Castelvecchio.

Sabato 21 luglio un programma davvero ricco già di prima mattina: alle 9 torneo il 10° trofeo “Nicola Ferrari” di palla elastica allo sferisterio di Pieve di Teco. Alle 10 apertura mostra fotografica “La forza di un sorriso: forte come..” presso il palazzo del Comune- in collaborazione con il circolo di Castelvecchio. Alle 19:30 serata gastronomica con piatti tipici della tradizione ligure (come la buridda). Avremo l’onore di avere con noi Franco Jannone. Seguirà poi la premiazione del concorso fotografico e verranno presentate le attivitàche la nostra Onlus sosterrà nel prossimo anno.

Domenica 22 luglio dalle 9: fasi finali del Torneo “XTrofeo Nicola Ferrari”. Alle 10 “Portici in festa”: mercatino di artigianato, collezionismo, arte e prodotti tipici; apertura della mostra fotografica “La forza di un sorriso: forte come…” presso la sede del Comune e dei musei cittadini; Alle 14:30 Torneo di Giochi da tavola proposto da: Lo Stregatto, Ludo Ergo Sum, Cooperativa Hesperos); laboratori di giocoleria a cura del Circo Incerto e spettacoli di volatili e sbandieratori. Alle 18 Premiazione del X Trofeo Nicola Ferrari presso lo sferisterio comunale. Tutto il ricavato verrà devoluto a favore della ricerca per sconfiggere le malattie ematologiche.

E’ ancora aperta l’iscrizione al concorso fotografico “La forza di un sorriso: forte come..” organizzato in collaborazione con il Circolo Fotografico di Castelvecchio. Il regolamento è consultabile sulla pagina facebook della Onlus a questo indirizzo: https://www.facebook.com/notes/onlus-nicola-ferrari/concorso-fotografico-la-forza-di-un-sorriso-2018-regolamento-/1725167557576779/, tutti i fotografi possono inviare i propri scatti entro e non oltre il 16 luglio.

Si ringraziano gli sponsor per il prezioso contributo: F.lli Carli (Imperia) – Strescino S.r.l. (Imperia) – Azienda Agricola Il Cascin (Arzeno d’Oneglia) – F.lli Marchisio (Pieve di Teco) – TecnoGas (Diano Castello) – Impresa Edile Sebastiano Manfredi (Pieve di Teco) – Panificio Cacciò (Gavenola) – DM Target (Ortovero).