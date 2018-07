Pieve di Teco, raccolta sangue di Fidas alla manifestazione dedicata a Nicola Ferrari

Pieve di Teco. “Il dono è una parte di noi stessi che viene gratuitamente regalato all’altro, non per perdetela ma per aumentarne il valore” Papa Francesco. Con queste belle parole annunciamo la nostra presenza Automemoteca FIDAS domenica 22 luglio a Pieve di Teco dove è stata organizzata una raccolta sangue nell’ambito della manifestazione del gruppo ” la forza di un sorriso ” dedicata a Nicola Ferrari, un ragazzo di Pieve di Teco mancato in giovane età per un male che lo ha attanagliato” - fa sapere la Fidas.

Alla mattina in piazza Cavour sarà allestito un gazebo per sensibilizzare la popolazione circa la donazione di sangue. A seguire intorno alle 15.30 avrà inizio la raccolta sangue con autoemoteca Fidas. “Vi aspettiamo numerosi. Siamo disponibili a spiegarvi e a rispondere ad ogni vostra domanda e risolvere ogni dubbio “Donare fa sentire più felici noi stessi e gli altri”” – conclude.