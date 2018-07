Periodo intenso di mostre per l’imperiese Serenella Sossi

Imperia. Mentre continua all’Arc en Ciel di Diano Marina l’esposizione di soli suoi quadri per tutto il periodo estivo; terminata la partecipazione alla mostra alla Biblioteca Nazionale di Torino, suoi dipinti sono ancora in esposizione al Museo MIIT Torino; ecco l’altro importante evento estivo per l’artista che sarà a Cannes dal 27 al 29 luglio per partecipare con Monteoliveto Gallery all’ ART3F che quest’anno propone il suo salone di arte contemporanea per la prima volta nella nota cittadina della Costa Azzurra e con una particolarità, le visite saranno in notturna. L’evento si terrà al Palais des Festivals, ben noto per essere sede del famoso Festival del Cinema.

Tra le opere di Serenella Sossi scelte da Monteoliveto Gallery (stand ….) per il Salone, gli allegri pesci tropicali in ceramica smaltata, già molto apprezzati alla recente mostra all’Arc en Ciel (vedi foto all.ta), qualche versione dei rilassanti dipinti cielo/mare soggetto sempre caro all’artista e un paio di “tuffi”, simboliche elevazioni rappresentate da ieratiche figure femminili nell’atto di slanciarsi verso l’alto, come verso un’altra dimensione staccata dalle brutture del quotidiano, concetto che ritorna spesso nei suoi dipinti, accentuato dalla linea verticale, ascensionale propria dell’artista.

Orario apertura ART3F Cannes:

venerdì 27 : 18h-24h – inaugurazione dalle ore 18

sabato 28 : 18h-24h

domenica 29 : 15h-22h