Periodo di prova alla Sanremese per il bomber Alessio Salzone del Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Il bomber granata Alessio Salzone passa all’Unione Sanremo per un anno. Il prestito è stato concordato nei giorni scorsi tra il Ventimiglia Calcio e il club matuziano.

Per l’attaccante classe 1999 si tratta di un importante salto di categoria, dopo l’ottimo campionato in Eccellenza con la squadra granata (13 reti). Dal presidente Savarino e dal direttore sportivo Veneziano un caloroso “in bocca al lupo” a Salzone per la nuova avventura in serie D.