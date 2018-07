Perinaldo, cade da una fascia in campagna: giovane soccorso dalla Croce Azzurra

Perinaldo. Un uomo di circa 30 anni, straniero ma residente in frazione Negi, nel Comune di Perinaldo, ha riportato un trauma cranico e la sospetta frattura di un ginocchio precipitando per circa tre metri da una fascia sottostrada nella propria campagna. E’ successo in serata.

In un primo momento, l’uomo ha perso conoscenza, ma si è poi ripreso.

A soccorrerlo è stato un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, che ha accompagnato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo di media gravità.