Perinaldo, approvato progetto per un campo da calcetto da 92.000 euro

Perinaldo. Buone notizie per gli sportivi ed in particolare per chi si diletta a giocare a calcio. O più precisamente al classico calcetto 5 contro 5, protagonista di innumerevoli serate in compagnia praticando la versione ridotta dello sport più seguito del mondo.

La Giunta comunale ha recentemente approvato il progetto esecutivo per i lavori di costruzione di un campo da calcetto in erba sintetica. Questo verrà collocato all’ interno dell’area sportiva in località Beglium. Il costo complessivo delle opere previste è di 92.000 euro.