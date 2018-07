Peppino Di Capri “Sold Out” sul Roof Garden del Casinò di Sanremo

Sanremo. Sessanta anni di carriera, di successi indimenticabili, che hanno fatto sognare tre generazioni: Peppino Di Capri è tutto questo e molto di più, un autore ed interprete tra i più conosciuti ed apprezzati della Musica italiana.

Il suo concerto, evento clou del luglio della Casa da Gioco, previsto per sabato 21 luglio, sul Roof Garden, alle 20.30 , è stato subito “preso d’assalto”. Clienti e fans si sono affrettati per poter seguire una serata dedicata ai “cavalli di battaglia” di un artista che ha portato le sue canzoni nei più grandi teatri internazionali. Non mancheranno certo brani come “Champagne” “Roberta” “Nun è peccato..” solo per citarne tre tra i più famosi.

A maggio 2018 ha festeggiato i suoi “primi” 60 anni di carriera nel più antico Teatro del mondo ancora attivo, lo storico San Carlo di Napoli. Dopo poco l’uscita dell’evento, come accaduto per il Roof Garden, si era già registrato un sold-out, a testimonianza di quanto “Peppino” sia amato e seguito.

“Peppino Di Capri ha legato la sua carriera a Sanremo, partecipando a ben 15 Festival, molti organizzati nel nostro Salone delle Feste, un “amico” che volevamo festeggiare in un anniversario tanto importante sul nostro Roof Garden in una serata dedicata ai nostri migliori clienti e visitatori” – afferma Casinò Spa – “E’ un evento importante ed atteso, che contraddistingue il nostro calendario, e che rimarrà anche nella storia artistica della nostra Azienda. Nomi di assoluto richiamo ed esclusività consolidano l’immagine turistica aziendale e quella cittadina. La grande Musica è parte integrante della vacanza sanremese, come poche località possono proporre. Auguri a Peppino Di Capri per il suo prestigioso anniversario, degno di una eccelsa carriera”.

Nel 2018 Peppino di Capri festeggerà i suoi 60 anni di carriera. Il suo concerto ripercorre tutta la sua straordinaria vita artistica. Era il 1958 quando il giovane Giuseppe Faiella scoprì il grande successo pubblicando il suo primo album “Peppino di Capri e i suoi Rockers” con canzoni come “Malatia” e “Nun è peccato”: un 45 giri che vendette un milione di copie. Altre sue canzoni sono tutt’ora vere e proprie evergreen, da “Roberta” a “Champagne”, da “Let’s Twist Again” (primo disco d’oro con un milione e duecentomila copie vendute) a “St. Tropez twist”, da “Voce ’e notte” a “Un grande amore e niente più” con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1973. Continuando con “E mo’ e mo’” e “Il sognatore”. E’ tra i cantanti che vanta più presenze al Festival, partecipando a 15 Festival di Sanremo. Reduce da un tour trionfale in America Latina dove Peppino è amatissimo (ovunque ha fatto registrare il sold-out), a grande richiesta sarà protagonista di una serata al Casino’ di Sanremo. Nel corso della sua carriera, Peppino si è esibito in tutto il mondo, partendo nel ‘61 dalla celebre Carnegie Hall di New York.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo €100,00 o bicchierata + spettacolo € 30,00.

Dopo l’evento-concerto di Peppino Di Capri, Agosto sarà contraddistinto dai festeggiamenti di mezza estate, travolgenti come uno spettacolo di “fuochi d’artificio”. L’11 agosto il Roof Garden sarà piacevolmente “invaso” dai”Mascalzoni Latini e Tatiana Thomas, il 14 agosto la serata esclusiva con uno degli attori show man più richiesti: Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers. Il 18 agosto musica travolgente con Gin & Friz ma anche comicità con Anna Maria Barbera. Per settembre si rinnova l’appuntamento con il concerto per salutare l’estate, con un’interprete che riempie gli stadi “Noemi” e che si propone con le sue canzoni più intense. Infine dal 10 al 19 agosto e nei fine settimana le serate sul Roof Garden saranno allietate dal “piano bar”.

Ecco il programma eventi giugno-settembre 2018

1 giugno Dreamagic –Teatro dell’Opera

30 giugno Anna Tatangelo Roof Garden

11 agosto Mascalzoni Latini e Tatiana Thomas Roof Garden

14 agosto Nino Frassica & Los Plaggers Roof Garden

18 agosto GIN & FITZ party band e Anna Maria Barbera Roof Garden

7 settembre Noemi Roof Garden

Per informazioni sugli spettacoli: tel. 0184.505543