Bordighera. Pauroso incidente oggi verso le 15.30 in via Vittorio Emanuele, davanti all’ufficio di pratiche automobilistiche. Secondo una prima ricostruzione, una Audi TT con alla guida un uomo ha urtato una Seat che, parcheggiata lato strada, si stava immettendo in strada, forse per una distrazione. Quest’ultima ha fatto da rampa al coupè tedesco che è finito ribaltato sul tetto.

Il conducente non sembra essersi ferito in maniera grave, così come la donna, conducente della Seat, che è apparsa soprattutto molto spaventata. Entrambi sono stati soccorsi da un equipaggio della locale Croce Rossa. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco , i carabinieri e la polizia locale.

di 6 Galleria fotografica Auto ribaltata in centro a Bordighera









Il traffico, in centro alla Città delle Palme è rimasto a lungo bloccato con code in entrambe le direzioni di marcia