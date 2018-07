“Passeggiata sotto le stelle” a Vallecrosia, ancora aperte le iscrizioni

Vallecrosia. Sono ancora aperte le iscrizioni per la “Passeggiata sotto le stelle” che si terrà venerdì 3 agosto, alle 20.30 sulla passeggiata a mare della Città della Famiglia. Saranno infatti presenti, martedì e giovedì, due punti dove potersi iscrivere sul luogo della partenza, che sarà dalla rotonda all’incrocio con Via Colombo, nei pressi della “Balena Bianca”.

Una parte del ricavato della storica marcia podistica non competitiva di 5 km sarà donato alla Croce Azzurra di Vallecrosia per l’acquisto di un defibrillatore per le sue nuove ambulanze, mentre l’altra parte verrà investita nello sviluppo dell’atletica leggera sul nostro territorio.

“Sarà un momento di svago e di sport tutto all’insegna del benessere. E’ un evento che inoltre mette in risalto i lavoratori del posto e i commercianti” – fanno sapere gli organizzatori – “Chiunque potrà partecipare con spirito sportivo e con la voglia di divertirsi. Alla fine verrà offerto un rinfresco a tutti”. Alla fine verranno consegnate premiazioni per:

– 1°, 2°, 3° più veloci Maschio e Femmina

– Più veloce Under 12 (nati 2007 in su) Maschio e Femmina

– Più veloce Under 15 (nati 2004 in su) Maschio e Femmina

– Partecipante più giovane Maschio e Femmina

– Partecipante meno giovane Maschio e Femmina

– Gruppo/Associazione più numerosa

– Chi viene da più lontano

– Il Primo iscritto alla Marcia

Altri premi saranno dati invece a estrazione. “Inoltre per l’occasione il parcheggio dell’Eurospin sarà riservato a tutti i partecipanti. Si prega comunque di venire con meno mezzi possibili visto che nel contempo si svolgerà anche la festa dello “Street Food””.

Per maggiori informazioni scrivere a atleticavallecrosia@gmail.com o telefonare al 3485686204.