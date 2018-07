Passeggiata alla scoperta di Ospedaletti, domenica 15 luglio la visita guidata

Ospedaletti. Passeggiata alla scoperta di Ospedaletti. Si percorrerà la nuova passeggiata a mare ricavata sul tracciato ferroviario per poi visitare il piccolo centro storico e le due chiese, salendo poi sulla via Aurelia percorrendo la bella passeggiata realizzata alla fine del XIX secolo, lungo la via Aurelia che fu anche circuito di Formula Uno e

motociclistico.

Si passerà accanto a belle ville e palazzi d’epoca, e vicino all’edificio del primo Casinò d’Italia. Si parlerà dei

personaggi che hanno vissuto qui, da Cathrine Mansfield a Fausto Papetti, dal tenore Lorenzo Tamagno alla

Imperatrice d’Austria Zita. Si scenderà poi nel parco Comunale ammirando i numerosi alberi secolari,

Eucaliptus, palme ed altro, per terminare dalla ex-stazione ferroviaria dove nacque il primo mercato dei fiori

d’Italia.

Verranno mostrate immagini d’epoca di Ospedaletti nel XIX secolo. Ritrovo alle 21.30 davanti al palazzo comunale in via XX Settembre. Quota gratis l’escursione è sponsorizzata dal Comune di Ospedaletti. Durata 2 ore. Per informazioni telefonare alla guida Marco Macchi 3381375423.