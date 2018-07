Ventimiglia. A coronamento di un anno ricco di attività rivolte alle esigenze della comunità locale e mondiale, venerdì scorso si è concluso l’anno sociale del Lions Club Ventimiglia con il passaggio della campana fra la presidente Erika Demaria e il nuovo presidente, Gianni Rebaudo.

Durante la serata, la Presidente uscente ha ripercorso, anche grazie ad un supporto video, i vari Service che il Club ha posto in essere nel corso dell’anno Lionistico, che hanno visto i soci impegnati in attività di servizio sia a livello locale che globale, con Service che hanno spaziato dalla raccolta alimentare all’acquisto di un cane guida, passando per la “cena al buio”, che ha permesso agli intervenuti di vivere un’indimenticabile esperienza e di raccogliere fondi per una squadra calcistica di non vedenti.

Non sono mancate, inoltre, le occasioni per raccogliere fondi in favore della LCIF, la fondazione internazionale dei Lions. Sono stati attribuiti dal Presidente uscente alcuni riconoscimenti ai soci che si sono distinti per la loro attività ed ai membri della sua squadra: Senia Seno, cerimoniera, Roberto Capaccio, Segretario e Giorgio Marenco, Tesoriere.

La serata si è conclusa con la consegna della spilla di presidente a Gianni Rebaudo, avvocato, alla sua

seconda esperienza come Presidente. Nel suo breve discorso ha ricordato come, grazie alla continua attività di servizio, ormai il Lions Club Ventimiglia sia conosciuto e positivamente apprezzato dalla cittadinanza ed ha stimolato tutti i soci a voler proporre iniziative per consolidare ulteriormente, con i fatti, questo risultato.

Il nuovo Presidente ha poi presentato la sua squadra:

Primo vice presidente – Roberto Capaccio

Secondo vice presidente – Fiorenzo Massa

Presidente del comitato service – Dario Bassani

Immediato past presidente – Erika Demaria

Segretario: Alessandro Ciricosta

Tesoriere: Marco Prestileo

Cerimoniere: Fedele Andrea Palmero

Censore: Senia Seno

Leo advisor: Dario Bassani

Consiglieri: Fortunato Marafioti, Gianni Ascheri, Micaela Anceresi, Rosalina Facchi, Piero Abellonio, Franco Caldarazzo, Guido Maccario

Presidente comitato comunicazione e marketing: Luigi Amorosa

Comitatao service: Claudio Allavena, Giorgio Marenco, Liria Aprosio.