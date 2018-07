Bordighera. Mercoledì scorso, presso il Grand Hotel del Mare di Bordighera, si è svolta la cerimonia di “passaggio della campana” tra il presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Lorenzo Prette, ed il suo successore, Mimma Espugnato.

La serata è stata anche l’occasione per celebrare il ventunesimo anno dalla fondazione del Club e per introdurre due nuove socie che, accompagnate dal socio presentatore Luca Mazzia, hanno fatto ingresso nell’associazione: Delia Sabbieti, laureata in economia e commercio, esperta in amministrazione immobiliare e societaria e Daniela Lanzarotti, laureata in Medicina e Chirurgia, psicoterapeuta.

Il presidente uscente durante la serata ha vivamente ringraziato i soci per la collaborazione ed il sostegno dimostrati nel corso dell’anno sociale nell’effettuazione dei vari service. Al termine della serata, il presidente eletto, Mimma Espugnato de Chiara, ha ringraziato il club per la fiducia riposta ed ha dichiarato di aver accettato di servire l’associazione come presidente del club, sapendo che al suo fianco ci saranno soci attivi e ha sottolineato, con orgoglio, che il Lions club Bordighera Otto Luoghi serve la comunità locale e risponde ai bisogni umanitari da ormai ventun anni e che continuerà sicuramente a farlo anche quest’anno, dimostrando nelle opere quello che i Lions sono capaci di fare, adeguandosi alle nuove sfide, nel rispetto dei valori dell’etica.

In seguito, ha presentato il nuovo direttivo per l’anno 2018/2019, così costituito:

I vicepresidente: Germano Pellegrino

II vicepresidente: Alfredo Goracci

Tesoriere: Sara Guglielmi

Segretario: Barbara Bonino

Cerimoniere: Enzo Costagliola

Addetto stampa: Giannina Borelli-Marco Risi

Censore: Axel Ferrandini

Presidente del GST: Andreas Findeisen

Presidente comitato soci: Enzo Costagliola

Coordinatore LCIF: Lorenzo Prette

Consiglieri: Raffaella Fogliarini, Gianluca Di Rocco, Carmen Annacarato Quaregna, Luca Mazzia.

Comitato statuto-regolamento e privacy: Edoardo Bonino

Comitato tecnologie-informatica-multimedia: Davide Tacchi

Comitato finanze e revisori: Luca Lanteri, Fabrizio Condro’.