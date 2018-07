Pascal Bousquet della Ciclistica Ospedaletti si aggiudica la 6° Prova dello Scalatore

Ospedaletti. Anche la penultima prova dello Scalatore 2018 è andata, e come suol dirsi tutto bene ciò che finisce bene. Peccato che a vincere siano sempre i “migliori” basta sfogliare la classifica per notare che i Bousquet, Borella, Basso, Colombini, Moraldo, Cirrincione, Prevosto, Rella, hanno sempre il “colpo in canna” per fortuna il 3° posto

assoluto è andato al genovese Ottonello ma è così la legge del più forte.

Se il numero di partenza non è stato alto, perché altre gare erano in programma, ma sono bastati 44 partecipanti per fare una bella figura al patron Marco Tempo e consorte Alessandra, che hanno premiato quasi la totalità dei partecipanti. A vincere, ancora una volta Bousquet, che dopo il percorso Cicloturistico da Ospedaletti a Dolceacqua e ritorno, salita poi per Coldirodi e partenza volante per raggiungete Passo del Marzocco, arrampicata di 8 Km che spaventa non poco.

Il via alla gara lo spunto di Borella, che prosegue per 2 km, inseguito da Ottonello, Basso, Moraldo, Colombini, Cirrincione e Prevosto. Nel successivo tratto di salita, dove la pendenza è più alta sale in cattedra Bousquet, che si avventura da solo e giunge in perfetta solitudine (come d’abitudine) al traguardo di Passo del Marzocco.

La discesa su Ospedaletti, per partecipare alla premiazione presso il “Baretto” che li ha ospitati e darsi appuntamento alla prossima ed ultima dello Scalatore ad Andora il 15/07/2018, dove ci saranno la premiazione di giornata e Finale di questa “Settima” edizione dello Scalatore voluta dalla Presidenza ACSI Imperia.

Tra i vincitori di Categoria oltre che Bousquet (V1), Borella (Jun), Moraldo (Sen.2) Basso (Vet.2), Rella (Superg A), Roue’ (2° Serie B), Lucia(Sen.1), Ligato (Gent 1 2° Serie), Joiris (Gent. 1), Magaglio (Vet.2), Pardini Veronica (Donne), Camillo (Gent.2), Ammirati (Superg. B), Giordano (Senior 2 2° Serie).

Si ringraziano tutti i collaboratori della squadra Bicisport Ospedaletti, le scorte, l’ambulanza di Ospedaletti, il dottore e i giudici di gara.