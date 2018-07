Pallapugno, le partite di mercoledì 18 e giovedì 19 luglio dei campionati giovanili

Liguria. Le partite di mercoledì 18 e giovedì 19 luglio dei campionati giovanili di pallapugno:

Coppa Italia Under 25 – Semifinale

Merlese-Virtus Langhe 8-11

Virtus Langhe in finale contro Benese

Under 25 – Sesta ritorno

Monastero Dronero-Benese 5-11

Juniores Scudetto Girone Blu – Seconda giornata

Subalcuneo-Valle Arroscia 9-5

Juniores Trofeo Fipap – Recupero prima giornata

Ricca-Albese 8-9

Juniores Trofeo Fipap – Seconda giornata

Albese-Bormidese 9-4

San Biagio B-Imperiese 1-9

Esordienti Girone A – Quinta ritorno

Benese-Monastero Dronero 6-7

Promozionali Girone A – Quarta giornata a Pieve di Teco

Valle Arroscia-Imperiese rinviata per pioggia a lunedì 23 luglio ore 17

San Leonardo, Valle Arroscia rinviata per pioggia a lunedì 23 luglio ore 17

Imperiese-San Leonardo rinviata per pioggia a lunedì 23 luglio ore 17