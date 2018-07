Pallapugno, la situazione in Serie A Trofeo Araldica e Serie B

Liguria. La situazione in Serie A Trofeo Araldica e Serie B di pallapugno:

Serie A Trofeo Araldica Play-off – Seconda giornata

Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 4-11

Olio Roi Imperiese-Torronalba Canalese 6-11

Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno 4-11

Terza giornata

Giovedì 2 agosto ore 21

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Tealdo Scotta Alta Langa

Venerdì 3 agosto ore 21

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Torronalba Canalese

Domenica 5 agosto ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Olio Roi Imperiese

Salta in fattore campo nella seconda giornata dei play-off della Serie A Troefo Araldica. L’Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo di Federico Raviola espugna lo sferisterio di San Benedetto Belbo, battendo 4-11 la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto, restando al comando della classifica con due lunghezze di vantaggio sulla Torronalba Canalese. I roerini di Bruno Campagno tengono il passo della capolista, andando a vincere 6-11 a Dolcedo con la Olio Roi Imperiese, che schierava in battuta il centrale Roberto Corino al posto del capitano Daniel Giordano. Infine, consolida la terza posizione l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto grazie alla vittoria per 4-11 a Castagnole delle Lanze con l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto.

Serie A Trofeo Araldica Play-out – Prima giornata

Bioecoshop Bubbio-958 Santero Santo Stefano Belbo 10-11

Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua S.Bernardo Merlese 11-5

Seconda giornata

Giovedì 2 agosto ore 21

a Mondovì: Acqua S.Bernardo Merlese-Bioecoshop Bubbio

Sabato 4 agosto ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: 958 Santero Santo Stefano Belbo-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia

L’Egea Nocciole Marchisio Cortemilia di Enrico Parussa vince 11-5 il match casalingo con l’Acqua S.Bernardo Merlese del rientrante Massimo Marcarino, consolidando il primo posto dei play-out della Serie A Trofeo Araldica.

La 958 Santero Santo Stefano Belbo di Davide Barroero espugna 10-11 lo sferisterio di Monastero Bormida e aggancia al secondo posto proprio la Bioecoshop Bubbio di Andrea Pettavino.

Serie B Play-off – Seconda giornata

Morando Neivese-Vini Capetta Don Dagnino 3-11

Bogliano Surrauto Monticellese-Alfieri Albese 11-8

Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua S.Bernardo San Biagio 6-11

Terza giornata

Alfieri Albese-Vini Capetta Don Dagnino 11-0 forfait

Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese 11-0 forfait

Martedì 31 luglio ore 21

a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Bogliano Surrauto Monticellese

Prima sconfitta stagionale per l’Alfieri Albese nella seconda giornata d’andata dei play-off di Serie B: a Monticello d’Alba, la quadretta di Cristian Gatto è stata sconfitta 11-8 dalla Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti. A Neive, vittoria per 3-11 della Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso con la Morando Neivese, che schierava in battuta ancora il centrale Loris RIella al posto di Marco Fenoglio. A Madonna del Pasco, infine, vittoria per 6-11 dell’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino con la Bcc Pro Paschese di Matteo Levratto.

Intanto, per la terza gionata, sono arrivati due forfait “medici” per l’infortunio dei capitani Marco Fenoglio (Morando Neivese) e Daniele Grasso (Vini Capetta Don Dagnino): quindi, vittoria a tavolino (11-0) per l’Alfieri Albese e per la Bcc Pianfei Pro Paschese, senza penalizzazioni.

Serie B Play-out – Seconda giornata

Credito Cooperativo Caraglio-Virtus Langhe 0-11 forfait

ArGi Arredamenti Taggese-Salumificio Benese 8-11

Speb-Srt Progetti Ceva 1-11

Terza giornata

Martedì 31 luglio ore 21

a Ceva: Srt Progetti Ceva-ArGi Arredamenti Taggese

a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Virtus Langhe

a San Rocco Bernezzo: Speb-Credito Cooperativo Caraglio

Si spaccano a metà i play-out della Serie B dopo la seconda giornata d’andata: in testa c’è sempre la Salumificio Benese di Paolo Sanino, che espugna lo sferisterio di Taggia, battendo 8-11 l’ArGi Arredamenti Taggese di Claudio Gerini. Secondo posto, a una lunghezza, per la Virtus Langhe di Nicholas Burdizzo, che si aggiudica “a tavolino” (0-11) il match con la Credito Cooperativo Caraglio, che ha dato forfait per l’infortunio del proprio capitano Enrico Panero. Terza posizione per la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco, che strapazza 1-11 la Speb di Marco Magnaldi.