Pallapugno, la situazione della Serie B a una sola giornata dalla fine della regular-season

Liguria. La situazione della Serie B quando manca una sola giornata alla fine della regular-season di pallapugno:

Serie B – Decima ritorno

Salumificio Benese-ArGi Arredamenti Taggese 11-2

Acqua S.Bernardo San Biagio-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-4

Bogliano Surrauto Monticellese-Speb 11-9

Credito Cooperativo Caraglio-Alfieri Albese 4-11

Vini Capetta Don Dagnino-Virtus Langhe 11-5

Srt Progetti Ceva-Morando Neivese 11-2

Undicesima ritorno

Martedì 17 luglio ore 21

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Salumificio Benese

a Dogliani: Virtus Langhe-Acqua S.Bernardo San Biagio

a San Rocco Bernezzo: Speb-Morando Neivese

a San Biagio della Cima: ArGi Arredamenti Taggese-Bogliano Surrauto Monticellese

a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Srt Progetti Ceva

ad Alba: Alfieri Albese-Vini Capetta Don Dagnino

A una giornata dalla fine della regular-season del campionato cadetto, sono tre le squadre ancora in corsa per l’ultimo posto dei play-off: la Salumificio Benese e la Morando Neivese a dieci punti, con la Virtus Langhe staccata di una lunghezza. La quadretta di Paolo Sanino aggancia la zona play-off, vincendo 11-2 il match con l’Argi arredamenti Taggese di Claudio Gerini. I neivesi, ancora senza il proprio capitano Marco Fenoglio, tornano sconfitti 11-2 dalla trasferta di Ceva con la Srt progetti di Omar Balocco. Sconfitta anche per la formazione di Dogliani, capitanata da Nicholas Burdizzo: 11-5 per la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso, che resta da sola al secondo posto della classifica.

Nelle altre partite della penultima giornata vincono tutte le formazioni già qualificate ai play-off. La capolista Alfieri Albese di Cristian Gatto mantiene l’imbattibilità stagionale, espugnando 4-11 lo sferisterio della Credito cooperativo Caraglio di Enrico Panero. L’Acqua San Bernardo San Biagio di Gilberto Torino supera 11-4 la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto. Più equilibrata la partita di Monticello d’Alba dove la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti s’impone 11-9 con la Speb di Marco Magnaldi. Serie B tutta in campo martedì 17 luglio, alle 21, per l’ultimo turno della regular-season.

La classifica:

Alfieri Albese 21

Vini Capetta Don Dagnino 17

Acqua S.Bernardo San Biagio 16

Bogliano Surrauto Monticellese e Bcc Pianfei Pro Paschese 13

Morando Neivese e Salumificio Benese 10

Virtus Langhe 9

ArGi Arredamenti Taggese e Srt Progetti Ceva 5

Speb 4

Credito Cooperativo Caraglio 3