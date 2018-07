Pallapugno, il punto sulla serie B

Liguria. Il punto sulla serie B di pallapugno:

Serie B – Nona ritorno

Speb-Salumificio Benese 1-11

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 11-8

ArGi Arredamenti Taggese-Acqua S.Bernardo San Biagio 3-11

Morando Neivese-Bogliano Surrauto Monticellese 2-11

Alfieri Albese-Srt Progetti Ceva 11-2

Virtus Langhe-Credito Cooperativo Caraglio 11-6

A due giornate dalla fine della regular-season del campionato di Serie B, sono tre le squadre ancora in corsa per l’ultimo posto dei play-off: la Morando Neivese a dieci punti, la Salumificio Benese e la Virtus Langhe a quota nove. Le formazioni di Paolo Sanino e di Nicholas Burdizzo si sono aggiudicate, rispettivamente, i match con la Speb di Marco Magnaldi per 1-11 e con la Credito Coopeativo Caraglio di Enrico Panero per 11-6.

Sconfitta, la sesta consecutiva, per i neivesi ancora senza il proprio capitano Marco Fenoglio, infortunato: vince 2-11 la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti, che conquista così l’accesso ai play-off, così come la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto, che batte 11-8 la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso, seconda forza del campionato. Consolida il terzo posto l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino, che espugna lo sferisterio di Taggia, battendo 3-11 l’ArGi Arredamenti Taggese di Claudio Gerini. Ventesimo punto per l’imbattuta capolista Alfieri Albese di Cristian Gatto, che strapazza 11-2 la Srt Progetti Ceva, senza il proprio battitore Omar Balocco, infortunato alla spalla sinistra.

Classifica:

Alfieri Albese 20

Vini Capetta Don Dagnino 16

Acqua S.Bernardo San Biagio 15

Bcc Pianfei Pro Paschese 13

Bogliano Surrauto Monticellese 12

Morando Neivese 10

Salumificio Benese e Virtus Langhe 9

ArGi Arredamenti Taggese 5

Speb e Srt Progetti Ceva 4

Credito Cooperativo Caraglio 3