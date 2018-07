Pallapugno, il calendario della seconda fase del campionato Juniores

Liguria. Pronto il calendario della seconda fase del campionato Juniores. Le prime quattro dei due gironi della regular-season sono state inserite in altri due raggruppamenti per la fase Scudetto: Canalese, Neivese, Subalcuneo e Valle Arroscia nel Girone blu, Alta Langa, Gottasecca, San Biagio A e Taggese nel Girone rosso. Al termine delle gare di andata e ritorno, le prime due andranno in semifinale.

Le formazioni escluse dalla fase Scudetto partecipano, invece, al Trofeo Fipap: girone unico con partite di andata e ritorno tra Albese, Bormidese, Imperiese, Ricca, San Biagio B e Spes. Le prime due classifica si giocheranno direttamente la finale.