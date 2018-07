Pallapugno, il calendario dei play-off e dei play-out di Serie B

Liguria. Pronto il calendario della seconda parte del campionato di Serie B: i play-off cominceranno lunedì 23 luglio, alle 21, con Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese a San Biagio Mondovì, Alfieri Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese ad Alba e Vini Capetta Don Dagnino-Bogliano Surrauto Monticellese ad Andora.

Al via anche i play-out: lunedì 23 luglio, alle 21, Virtus Langhe-ArGi Arredamenti Taggese a Dogliani, martedì 24 luglio, alle 21, Credito Cooperativo Caraglio-Srt Progetti Ceva a Caraglio, e mercoledì 25 luglio, alle 21, Salumificio Benese-Speb a Bene Vagienna.

Si riparte con i punti ottenuti nella regular-season e da adesso le vittorie valgono due punti. La seconda fase del campionato terminerà il 14 settembre: le prime tre dei play-off andranno direttamente in semifinale, le altre squadre dei play-off e la prima dei play-out si giocheranno gli spareggi per definire la quarta semifinalista. Le ultime due classificate dei play-out retrocederanno in Serie C1.