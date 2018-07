Pallapugno, i risultati di sabato 30 giugno della Serie A Trofeo Araldica con il punto sulla Serie B

Liguria. I risultati di sabato 30 giugno della Serie A Trofeo Araldica con il punto sulla Serie B di pallapugno:

Serie A Trofeo Araldica – Settima ritorno

958 Santero Santo Stefano Belbo-Acqua S.Bernardo Merlese 11-0 forfait

Serie B – Settima ritorno

Bogliano Surrauto Monticellese-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-10

Morando Neivese-Salumificio Benese 10-11

Bcc Pianfei Pro Paschese-Srt Progetti Ceva 11-1

Speb-Vini Capetta Don Dagnino 3-11

ArGi Arredamenti Taggese-Credito Cooperativo Caraglio 11-10

Virtus Langhe-Alfieri Albese 3-11

L’Alfieri Albese, la Vini Capetta Don Dagnino e l’Acqua S.Bernardo San Biagio conquistano, con quattro giornate d’anticipo sulla chiusura della regular-season, l’accesso ai play-off del campionato cadetto.

La quadretta albese di Cristian Gatto mantiene l’imbattibilità stagionale, espugnando 3-11 lo sferisterio di Dogliani in casa della Virtus Langhe di Nicholas Burdizzo. A San Rocco di Bernezzo è tutto facile per la formazione ligure di Daniele Grasso, che s’impone 3-11 con la Speb di Marco Magnaldi e resta al secondo posto della classifica con tre lunghezze di ritardo dalla capolista e con due punti di vantaggio sui monregalesi di Gilberto Torino, tornati sconfitti per 11-10 dalla trasferta di Monticello d’Alba con la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti. A condividere la quarta posizione con i monticellesi c’è sempre la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto, che non ha avuto grandi difficoltà a superare 11-1 la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco. Equilibrio a Neive dove, nella Morando Neivese, è ancora assente il capitano Marco Fenoglio, sostituito in battuta dal centrale Loris Riella: alla fine vince la Salumificio Benese di Paolo Sanino per 10-11. Torna a sorridere l’Argi Arredamenti Taggese di Claudio Gerini, grazie alla vittoria per 11-10 con la Credito Cooperativo Caraglio di Enrico Panero. Non c’è sosta nel campionato cadetto con le partite dell’ottava giornata di ritorno in programma da lunedì 2 a mercoledì 4 luglio.

La classifica:

Alfieri Albese 18

Vini Capetta Don Dagnino 15

Acqua S.Bernardo San Biagio 13

Bogliano Surrauto Monticellese e Bcc Pianfei Pro Paschese 11

Morando Neivese 10

Virtus Langhe 8

Salumificio Benese 7

ArGi Arredamenti Taggese 5

Speb 4

Credito Cooperativo Caraglio e Srt Progetti Ceva 3

Ottava ritorno

Lunedì 2 luglio ore 21

a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Bogliano Surrauto Monticellese

Martedì 3 luglio ore 21

a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Bcc Pianfei Pro Paschese

ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-ArGi Arredamenti Taggese

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe

a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Speb

Mercoledì 4 luglio ore 21

ad Alba: Alfieri Albese-Morando Neivese